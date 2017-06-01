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Россия
Керченский мост соединит Крым с Кубанью уже осенью

Керченский мост соединит Крым с Кубанью уже осенью

19:10  1 Июня 2017
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Керченский мост соединит Крым с Кубанью уже осенью

Симферополь, 1 июня. Пройти пешком по Крымскому мосту можно будет уже этой осенью, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Соколов констатировал, что предстоящей осенью будет осуществлена установка главного пролета в Керчь-Еникальском канале, который соединит Крым и Тамань.

«Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту», — заметил глава Минтранса РФ.

Керченский мост соединит Крым с Кубанью уже осенью

Ранее сообщалось, что создатели моста через Керченский пролив в Крым представили на одном из стендов ПМЭФ свой проект, который можно увидеть с помощью технологий VR.

Катерина Тимошенская
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