Керченский мост соединит Крым с Кубанью уже осенью

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Симферополь, 1 июня. Пройти пешком по Крымскому мосту можно будет уже этой осенью, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Соколов констатировал, что предстоящей осенью будет осуществлена установка главного пролета в Керчь-Еникальском канале, который соединит Крым и Тамань.

«Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту», — заметил глава Минтранса РФ.

Ранее сообщалось, что создатели моста через Керченский пролив в Крым представили на одном из стендов ПМЭФ свой проект, который можно увидеть с помощью технологий VR.