Стало известно, как будут учитываться голоса «молчунов» в опросе по реновации

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Москва, 1 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что воздержавшиеся от голосования жители столицы не смогут повлиять на итоги опроса по реновации, напомнив, что по действующему законодательству «молчуны» считаются проголосовавшими «за» включение пятиэтажек в проект программы реновации.

При этом он заметил, что бывают случаи, когда подсчитать голоса бывает проблематично. «Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — «за», 15% — «против». Если голоса «молчунов» свалить в одну корзину, получим уровень поддержки «за» 85%», – сказал Собянин, подчеркнув, что так подводить итоги голосования «рука не поднимается». «Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — заявил он.

Напомним, голосование москвичей о включении в проект по реновации стартовало 15 мая и продлится до 15 июня.