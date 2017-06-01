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Россия
Продажа земли за стекляшки: помощник Путина резко осудил торговлю личными данными россиян

Продажа земли за стекляшки: помощник Путина резко осудил торговлю личными данными россиян

17:34  1 Июня 2017
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Продажа земли за стекляшки: помощник Путина резко осудил торговлю личными данными россиян

Москва, 1 июня. Бесконтрольная продажа личных данных россиян может привести к тем же последствиям, что и продажа колонизаторам земли американских индейцев за стеклянные бусы. Так считает помощник президента РФ Игорь Щеголев в рамках ПМЭФ.

Он призвал государство регулировать бесконтрольную торговлю личными данными. По мнению Щеголева, роль больших объемов данных зачастую недооценивается, чем пользуются корпорации, получающие доступ к личной жизни россиян для более успешной продажи своих услуг и товаров.

#пмэф #щеголев
Катерина Михайлиди
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