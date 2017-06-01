Лучше предсказывать погоду, чем курс доллара — глава ВТБ

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Россия находится в стадии относительной стабильности рубля, поэтому сильные скачки курса валюты в ближайшее время не прогнозируются.

«Я лучше на НТВ погоду буду предсказывать, чем курс доллара, потому что это вещь многофакторная. В России курс зависит от цен на нефть, других факторов. Я думаю, что мы вошли в полосу относительной стабильности рубля», — приводит его слова телеканал НТВ.

Добавим, ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что слабый рубль и низкая инфляция наиболее выгодны для развития индустрии туризма в России.