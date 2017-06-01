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Общество
Пойманный с наркотиками актер «Универа» пробудет в СИЗО до 27 июля

Пойманный с наркотиками актер «Универа» пробудет в СИЗО до 27 июля

17:24  1 Июня 2017
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Пойманный с наркотиками актер «Универа» пробудет в СИЗО до 27 июля

Москва, 1 июня. Арестованный за хранение наркотиков актер из сериалов «Универ» и «Интерны» Дмитрий Бушин пробудет в следственном изоляторе до 27 июля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующее решение в четверг принял Мещанский суд Москвы.

Напомним, что Бушин, который стал известным благодаря появлению в нескольких эпизодах сериалов «Универ» и «Интерны», в минувшие выходные был задержан возле Рижского вокзала Москвы. При себе у молодого человека было восемь граммов наркотического средства мефедрон.

Алексей Громов
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