Пойманный с наркотиками актер «Универа» пробудет в СИЗО до 27 июля

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Москва, 1 июня. Арестованный за хранение наркотиков актер из сериалов «Универ» и «Интерны» Дмитрий Бушин пробудет в следственном изоляторе до 27 июля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующее решение в четверг принял Мещанский суд Москвы.

Напомним, что Бушин, который стал известным благодаря появлению в нескольких эпизодах сериалов «Универ» и «Интерны», в минувшие выходные был задержан возле Рижского вокзала Москвы. При себе у молодого человека было восемь граммов наркотического средства мефедрон.