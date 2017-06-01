Учения НАТО в Румынии создают проблемы в Болгарии

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София, 1 июня. Три человека попали в больницу в тяжелом состоянии после того, как у села Радко Димитриево на магистрали Шумен-Карнобат произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Caddy с румынским тягачом Mercedes, перевозящим самоходную артиллерийскую установку на учения НАТО в Румынии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Среди пострадавших — 52-летний шофер из этого села, его жена и еще одна 20-летняя женщина. За рулем тягача был 49-летний румынский шофер. Пробы на алкоголь у всех участников дорожно-транспортного происшествия дали отрицательный результат. В результате удара тягач получил сильные повреждения, из-за которых придется перегружать САУ на другой.

В настоящее время автомобилисты Болгарии испытывают большие проблемы при передвижении, так как через страну началась переброска войск на учения НАТО «Noble Jump 2017», которые состоятся на военном полигоне в Румынии с 8 по 14 июня 2017 года. На территорию Болгарии с трех направлений вошли английские, испанские и албанские войска общей численностью 4000 человек и 500 единиц боевой техники. Ожидается, что сегодня они соединятся на американской военной базе Ново село, где и заночуют. Завтра они продолжат свой путь в Румынию. После окончания учений им предстоит обратный путь, который снова создаст проблемы на болгарских дорогах.