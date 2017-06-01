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Новороссия
ДНР и ЛНР презентовали почтовую марку в честь Доктора Лизы

ДНР и ЛНР презентовали почтовую марку в честь Доктора Лизы

17:23  1 Июня 2017
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ДНР и ЛНР презентовали почтовую марку в честь Доктора Лизы

Луганск, 1 июня. В Луганске состоялась презентация художественной почтовой марки «Спасибо, Доктор Лиза!» в честь трагически погибшей правозащитницы Елизаветы Глинки. Это первая марка, которая выпущена совместно Луганской и Донецкой народными республиками.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ГУП «Почта ЛНР» Марина Пуховцева, министр связи ДНР Виктор Яценко, представитель министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.

«Доктор Лиза – это символ детей. Поэтому мы постарались сделать небольшой, но значимый тираж. Мы уверены, что данная марка будет пользоваться спросом у ценителей филателии, которые захотят оставить марку у себя в коллекции», — сказал Яценко.

ДНР и ЛНР презентовали почтовую марку в честь Доктора Лизы

Напомним, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. После начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями, а также эвакуировала тяжелобольных и раненых детей на лечение в Россию.

#днр #донбасс #лнр #доктор лиза
Алексей Громов
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