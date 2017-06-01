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Экономика
Ткачев заявил об отмене ограничений на поставки российской пшеницы в Турцию

Ткачев заявил об отмене ограничений на поставки российской пшеницы в Турцию

17:18  1 Июня 2017
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Ткачев заявил об отмене ограничений на поставки российской пшеницы в Турцию

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил об отмене турецких ограничений на поставки российской пшеницы. В ответ на действия Анкары Москва готова продолжать взаимовыгодное сотрудничество, отметил он.
Ткачев заверил, что «пшеничного скандала» уже нет. 

«Все открыто, все хорошо, нас там ждут», — сообщил он в эфире НТВ в кулуарах ПМЭФ. При этом он особо подчеркнул, что зерновой турецкий рынок находится в приоритете для РФ. «Мы продаем там более 3 миллионов тонн зерна. Это хорошие цифры», — добавил министр.

Ярослава Замысловатова
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