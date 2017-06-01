Ткачев заявил об отмене ограничений на поставки российской пшеницы в Турцию

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил об отмене турецких ограничений на поставки российской пшеницы. В ответ на действия Анкары Москва готова продолжать взаимовыгодное сотрудничество, отметил он.

Ткачев заверил, что «пшеничного скандала» уже нет.

«Все открыто, все хорошо, нас там ждут», — сообщил он в эфире НТВ в кулуарах ПМЭФ. При этом он особо подчеркнул, что зерновой турецкий рынок находится в приоритете для РФ. «Мы продаем там более 3 миллионов тонн зерна. Это хорошие цифры», — добавил министр.