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Новости Сирии
Пальмира: смертник ИГИЛ остановил атаку САА на юго-востоке провинции Хомс

Пальмира: смертник ИГИЛ остановил атаку САА на юго-востоке провинции Хомс

17:16  1 Июня 2017
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Пальмира: смертник ИГИЛ остановил атаку САА на юго-востоке провинции Хомс

Пальмира, 1 июня. «Исламское государство»* использует «шахид-мобили», чтобы задержать продвижение правительственных войск.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о незначительном успехе, достигнутом террористами к югу от Пальмиры. Около населенного пункта Аль-Аббасия конвой правительственных войск был остановлен атакой террориста-смертника на «шахид-мобиле».

Пальмира: смертник ИГИЛ остановил атаку САА на юго-востоке провинции Хомс

После взрыва боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) открыли по конвою перекрестный огонь. Сирийские военные были вынуждены оставить на поле боя одну БМП и бульдозер. Командование сообщает, что потерь в живой силе нет.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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