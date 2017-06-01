«Улетный» стенд Крымского моста покорил гостей ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 1 июня. Создатели моста через Керченский пролив в Крым представили на одном из стендов ПМЭФ свой проект, который можно увидеть с помощью технологий VR.

Сегодня в Петербурге проходит международный экономический форум, в рамках которого на стендах участники мероприятия представляют свои проекты. На одном из таких стендов можно посмотреть, как идет строительство Крымского моста. Это возможно благодаря технологиям виртуальной реальности.