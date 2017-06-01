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Общество
Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки из Белорецка

Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки из Белорецка

17:18  1 Июня 2017
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Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки из Белорецка

Уфа, 1 июня. В ходе судебно-медицинской экспертизы была установлена предварительная причина смерти малолетней девочки, тело которой обнаружили во дворе жилого дома.

В ходе расследования уголовного дела по факту убийства 9-летней школьницы следственными органами СК РФ по Башкирии была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти девочки.

Предварительно было установлено, что у несовершеннолетней была черепно-мозговая травма. Характер повреждений, зафиксированных на теле, исключает возможность смерти в результате ДТП. В данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства и причины трагедии, произошедшей в башкирском Белорецке.

 Ранее сообщалось, что тело пропавшей в Башкирии 9-летней девочки нашли во дворе дома. 

#убийство #башкирия #школьница #белорецк
Алексей Громов
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