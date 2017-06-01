Дворкович назвал условие снижения ключевой ставки

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Санкт-Петербург, 1 июня. Центробанк России возьмет курс на снижение ключевой ставки в том случае, если инфляция будет зафиксирована на уровне 4%. Об этом журналистам в четверг заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, который принял участие в ПМЭФ-2017.

По словам политика, это позволит открыть возможности для дальнейшего развития российской промышленности.

Напомним, ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович указал на то, что российская сторона готова защищать бизнес-интересы.