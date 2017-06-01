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Экономика
Татарстан и Тульская область подписали соглашение о сотрудничестве

Татарстан и Тульская область подписали соглашение о сотрудничестве

17:24  1 Июня 2017
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Татарстан и Тульская область подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 1 июня. Республика Татарстан и Тульская область подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщает пресс-служба тульского правительства, подписи в документе поставили как тульский губернатор Алексей Дюмин, так и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В сообщении говорится, что главы обсудили сотрудничество между регионами по целому ряду направлений, рассмотрели возможности расширения производственной кооперации, сотрудничества в сфере культуры и туризма, организации бизнес-миссий субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2017 глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин планирует подписать ряд стратегических соглашений.

#тульская область #татарстан #пмэф
Тимур Румянцев
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