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Новости Сирии
Ракка: курды полностью окружили город и перерезали ИГ пути снабжения

Ракка: курды полностью окружили город и перерезали ИГ пути снабжения

17:11  1 Июня 2017
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Ракка: курды полностью окружили город и перерезали ИГ пути снабжения

Ракка, 1 июня. «Сирийские демократические силы» полностью блокировали неофициальную столицу «Исламского государства»*.

По сообщению пресс-центра «Сирийских демократических сил» отрядам курдского ополчения удалось освободить населенный пункт Самра к востоку от Ракки, в данный момент они готовят штурм города Аль-Маснур. Во время операции боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оказались полностью отрезаны от трассы на провинцию Хомс.

Ракка: курды полностью окружили город и перерезали ИГ пути снабжения

Источник отмечает, что Ракка сейчас окружена силами курдского ополчения, все наземные коммуникации заблокированы. Игиловцы вынуждены снабжать свои отряды по реке Евфрат, используя подручные средства.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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