Ракка: курды полностью окружили город и перерезали ИГ пути снабжения

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Ракка, 1 июня. «Сирийские демократические силы» полностью блокировали неофициальную столицу «Исламского государства»*.

По сообщению пресс-центра «Сирийских демократических сил» отрядам курдского ополчения удалось освободить населенный пункт Самра к востоку от Ракки, в данный момент они готовят штурм города Аль-Маснур. Во время операции боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оказались полностью отрезаны от трассы на провинцию Хомс.

Источник отмечает, что Ракка сейчас окружена силами курдского ополчения, все наземные коммуникации заблокированы. Игиловцы вынуждены снабжать свои отряды по реке Евфрат, используя подручные средства.

* Организация запрещена на территории РФ.