Звезду «Универа» и «Интернов» арестовали в Москве за хранение наркотиков

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Москва, 1 июня. Актер, сыгравший в популярных сериалах «Универ» и «Интерны» Дмитрий Бушин арестован в Москве за хранение наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

«В отношении Дмитрия Бушина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подтвердили Life в суде.

Напомним, что Бушин был задержан на выходных возле Рижского вокзала. При себе у молодого человека было восемь граммов наркотического средства мефедрон.