Петербургский суд продлил арест предполагаемым вербовщикам ИГ до 4 сентября

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Октябрьский районный суд Петербурга продлил до 4 сентября арест восьми фигурантам уголовного дела, задержанным после теракта в метро и подозреваемым в вербовке людей для «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

Суд продлил срок задержания под стражей братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженца Киргизии Бахадира Мадрахимова, уроженцев Узбекистана Журабека Муратова, Исламбека Ойбека, Ферузу Инакова и Шухрата Сатымбаева. Они являются фигурантами уголовного дела «Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность», передает ТАСС.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Жертвами боевика, который привел в действие бомбу, стали 15 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.