Крымский феномен: иностранцы едут в на полуостров за разгадкой русской улыбки

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Первая организованная группа туристов из Великобритании посетила российский Крым. Чем полуостров так привлекает иностранцев — в материале Федерального агентства новостей.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, власти, разумеется, не афишировали приезд гостей с туманного Альбиона, чтобы не создавать им дополнительных проблем в родной Великобритании.

Теперь Крым готовится встретить еще несколько групп из Великобритании, Италии и Китая.

Как рассказал ФАН источник в Крыму, экскурсия готовилась несколько лет, начиная с 2014 года. «Маршрут группы был связан с Крымской войной. После посещения Крыма группа отправилась в Санкт-Петербург, — рассказал собеседник ФАН, пожелавший остаться инкогнито. — Понимаете, иностранные туристы не просто не боятся ехать в Крым, но и, побывав в республике, агитируют своих знакомых на поездку. Изначально наплыв туристов начался еще в 2014-2015 годы, - это была, что называется первая волна. Потом интерес иностранцев несколько стих, но с зимы 2016 года и по сегодняшний день на полуостров прибывают сотни людей из разных стран. Иностранцы не понимают и пытаются разгадать тайну, как живущие на якобы «аннексированном и оккупированном» полуострове люди могут так улыбаться».

Туристы едут в Крым, но никто этого массово не афиширует. Согласно отдельному протоколу Евросоюза, на туроператора, который отправил организованную группу туристов, налагается не только штраф, — дело может дойти до уголовного преследования.

Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь в 2017 году вошли в десятку самых популярных туристических направлений среди иностранцев. Официально курортный сезон в Крыму начался с 29 апреля. Согласно данным министерства курортов и туризма республики, за первые месяцы 2017 года на полуостров прибыло практически полмиллиона туристов (475 тысяч 200 человек), что на 4,4% выше уровня за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Крым посетили две группы американских туристов, которые рассказали, что не сомневались, что в российской республике все гораздо лучше, «чем представляет официальная пропаганда». По словам Кена Локсвила, «русские недостойны такой клеветы и санкций», и он был бы рад, если бы его сограждане решились на поездку в Крым и Севастополь и рассказали всем американцам, как полуостров живет на самом деле. Локсвел с семьей посетили коридоры подгорного убежища для подводных лодок в Балаклаве и планировали посетить военно-исторические достопримечательности города-героя Севастополя. Кроме того, американцы были просто очарованы красотой Крыма и местной рыбалкой.

Граждане США и Великобритании — не единственные, кто отважился на далекое и «опасное» путешествие. С начала этого курортного сезона российский Крым уже посетили итальянцы и наши соседи из Турции. Итальянцу Наззарено Каннавачиулло также очень понравился полуостров. Об этом можно судить по сделанным им фотографиям.

По словам члена общественного совета Министерства курортов и туризма Республики Крым Людмилы Бабий, иностранцы считают жителей Крыма феноменом, который очень хочется разгадать.

«Туристам показывают Ялту, винные подвалы, люди дегустируют нашу «Массандру». Интерес иностранцев к российскому Крыму огромный. Они приезжают посмотреть на российский Крым. Иностранцы, в хорошем смысле, потрясены увиденным. Все туристы уезжают от нас сильно очарованными крымчанами», — рассказала Людмила Бабий в беседе с ФАН.