Сирия сегодня: боевики ИГ бегут из Ракки, «Тигры» ликвидируют последний оплот экстремистов в Алеппо

В Избранное

Скопировать

Сирия, 1 июня. Боевики ИГИЛ* надеются отбить Пальмиру и сменить «столицу», САА во главе с «Тиграми» рассчитывает изгнать ИГИЛ из Масканы, правительственные войска при поддержке ВВС САР провели успешные спецоперации в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС атакуют боевиков ИГ*, бегущих в сторону Пальмиры

Самолеты ВКС РФ в ночь с 29 на 30 мая уничтожили три автоколонны боевиков «Исламского государства»* (ИГИЛ, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), направлявшихся в Пальмиру. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, экстремисты пытались покинуть так называемую столицу «Исламского государства», город Ракка, осажденный курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) и подразделениями возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

По официальным данным российского оборонного ведомства, в результате действий ВКС РФ более 80 террористов были ликвидированы. Кроме того, были уничтожены «36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением». Эксперты считают, что боевики больше не могут оставаться в Ракке и единственным для них выходом является масштабная переброска сил в Пальмиру, поскольку географическое расположение сирийской древней жемчужины открывает террористам двери во все сирийские провинции. Дело в то, что перебравшись в Пальмиру, боевики смогут направить свои отряды в Дейр эз-Зор, где находится сирийская армия. Это позволило бы экстремистам перебросить своим отрядам подкрепление и окружить военных САА. Кроме того, из Дейр эз-Зора террористы всегда смогут отступить в сторону Ирака.

«Допустить захвата Пальмиры нельзя — в этом городе сходятся пять или шесть важных трасс, — цитирует РИА Новости руководителя Центра военного прогнозирования Анатолия Цыганка. Эксперт подчеркнул, что Пальмира — это своего рода плацдарм, которые экстремисты смогут использовать как им вздумается. Он также добавил, что президент САР Башар Асада не может в третий раз потерять древний город. Кроме того, если ИГИЛ займет Пальмиру, от нее действительно камня на камне не останется.

Последняя «крепость» ИГ в Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) подошла к последним позициям боевиков ИГ — городу Масана, расположенному в юго-восточной местности провинции Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. По имеющимся данным, военные освободили несколько населенных пунктов.

Военнослужащие армии Башара Асада во главе с элитным спецподразделением САА «Тигры» провели штурм последних позиций ИГ к северу от оплота боевиков в провинции Алеппо.

Вскоре после начала наступления «Тигры» установили полный контроль над населенными пунктами Иудейа Кабир и Иудейа Сагера.

С захватом этих объектов сегодня сирийская армия нацелилась на Маскану, окружив ключевой город с двух флангов. Это значит, что в ближайшие дни боевики ИГ будут вынуждены отступать на юг к границе с Раккой.

Масштабные спецоперации против ИГ в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска при поддержке ВВС САР провели широкомасштабные операции против террористических групп ИГИЛ в городе Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента агентства, военная авиация атаковала позиции экстремистов в квартале Ар-Рушдия и вблизи военного аэродрома Дейр эз-Зор.

Кроме того, сирийские военные нанесли артиллерийские удары по позициям и укреплениям террористических группировок в кварталах Аль-Матар Аль-Кадим, Аль-Хувейка, Аль-Хамидия, а также в районах Хувейджет Сакр и Тлюль Аль-Газ. Последний расположен вблизи месторождения нефти и газа Ат-Тейм. Также армейцы атаковали ИГ к западу от высоты Ас-Сунуф, в районе «Панорамы» и в поселке Аль-Бхейлия. Сообщается, что террористы понесли большие потери в живой силе и технике.

Также сообщается, что военно-грузовые самолеты сбросили жителям Дейр эз-Зора, заблокированным экстремистами, продовольствие, которое между нуждающимися распределит Сирийское общество Красного Полумесяца.

Наступление на позиции ИГ в провинции Хомс

На востоке провинции Хомс правительственная авиация и артподразделения Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики нанесли мощные удары по позициям боевиков «Исламского государства», сообщает SANA. Военные при поддержке самолетов и вертолетов с воздуха открыли огонь по позициям радикальных исламистов в населенных пунктах Хмеймат, Манух, Анк Аль-Хава, Абу Тараха, Хан Ас-Сорра, Абу Ад-Дабабир и Джуб Хабль. Также военные атаковали позиции ИГ к востоку от возвышенностей Аль-Мустабир и к востоку от населенного пункта Джуб Ад-Джарах. В результате мощного наступления было уничтожено множество экстремистов, их военная техника и оснащенные крупнокалиберными пулеметами автомобили.

* Организация запрещена на территории РФ.