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Экономика
Ни одного пузыря: Шувалов счел российскую экономику «абсолютно стерильной» для инвестиций

Ни одного пузыря: Шувалов счел российскую экономику «абсолютно стерильной» для инвестиций

17:15  1 Июня 2017
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Ни одного пузыря: Шувалов счел российскую экономику «абсолютно стерильной» для инвестиций

Москва, 1 июня. Экономика РФ находится в стадии медленного роста и готова к началу инвестиций. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«То, что мы сейчас находимся уже в фазе роста, медленного, конечно, и то, что у нас сейчас нет ни одного пузыря, что абсолютно стерильная ситуация для начала инвестиций», — сказал он.

Это означает абсолютную выверенность экономического курса, пояснил Шувалов.

#шувалов
Катерина Михайлиди
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