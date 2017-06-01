Ни одного пузыря: Шувалов счел российскую экономику «абсолютно стерильной» для инвестиций

Москва, 1 июня. Экономика РФ находится в стадии медленного роста и готова к началу инвестиций. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«То, что мы сейчас находимся уже в фазе роста, медленного, конечно, и то, что у нас сейчас нет ни одного пузыря, что абсолютно стерильная ситуация для начала инвестиций», — сказал он.