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Происшествия
Жительница Удмуртии собиралась чистить картошку, но зарезала бывшего любовника

Жительница Удмуртии собиралась чистить картошку, но зарезала бывшего любовника

17:39  1 Июня 2017  /обновлено: 17:39  01 Июня 2017
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Жительница Удмуртии вместо чистки картошки зарезала экс-сожителя

Ижевск, 1 июня. Ссора завершилась кровавой расправой в Удмуртии. По версии следствия, 43-летняя жительница Кезского района всадила нож в 41-летнего мужчину, который после этого скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Предварительно установлено, что обвиняемая и потерпевший вместе прожили более 20 лет, но потом разъехались. В злополучный день мужчина зашел к экс-сожительнице в гости, она накрыла на стол, и ничего не предвещало беды. Только после совместного употребления спиртного завязалась ссора, обвиняемая решила выгнать гостя, но тот решительно отказывался. Женщина, собираясь почистить картошку, взяла нож, но по назначению им так и не воспользовалась.

«В ходе конфликта обвиняемая ударила мужчину ножом в грудь, от полученного ранения он скончался во время госпитализации в больницу. Примечательно, что когда задержанная проживала с потерпевшим, ранее она уже наносила ему ножевое ранение на почве ревности», — сообщили в СУ СК по республике Удмуртия.

Следователь осмотрел место преступления, допросил свидетелей и назначил ряд судмедэкспертиз. Мера пресечения для задержанной – заключение под стражу.

Алексей Громов
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