Новости ДНР и ЛНР: Турчинов шутит, Луганск встречает диверсантов ВСУ, Донецк празднует День защиты детей

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Донбасс, 1 июня. Секретарю СНБО Александру Турчинову стало мало гражданской войны, он призывает ВСУ идти на Москву. Украина и Донбасс заключили перемирие по случаю Дня защиты детей. В Луганске готовятся дать отпор диверсантам ВСУ. В Донецке — открывают памятник. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Турчинов шутит

Война с Донбассом закончится в день «взятия Москвы ВСУ», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Подобную шутку Турчинов позволили себе во время осмотра позиций Вооруженных сил Украины в районе Марьинки и Краногоровки.

Впрочем, в каждой шутке есть доля правды. По мнению Владимира Джабарова, заместителя председателя комитета Совфеда РФ по международной политике, данная фраза очень хорошо характеризует Турчинова как политика и человека.

«Я думаю, что господин Турчинов — не патриот своей Родины. Если бы он был настоящим патриотом Украины, как бы он мог толкать ее на войну с братской Россией? Я даже не говорю о военно-техническом аспекте такого гипотетического столкновения. Тут все уже заранее предопределено. Я говорю о морально-нравственном аспекте. Как можно рассорить народы, и рассорить их на века? И все для чего? Для достижения своих собственных экстремистских целей», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

В Луганске готовятся дать отпор украинским диверсантам

Командование Народной милиции ЛНР проводит проверку готовности противодиверсионных подразделений в связи с возросшей вероятностью провокаций со стороны киевских силовиков. Украинские диверсанты могут попытаться пересечь линию соприкосновения и проникнуть на территорию республики в самое ближайшее время, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По нашей информации, украинская сторона сегодня планирует проведение провокаций на территории Республики и вдоль линии соприкосновения», — отметил он.

Руководство ЛНР просит своих граждан оставаться бдительными.

«Поэтому обращаюсь ко всем жителям ЛНР с просьбой проявлять осторожность и бдительность. По всем случаям выявления подозрительных предметов и личностей обращаться по телефонам дежурных служб», — заявил Марочко.

Кроме того, украинские силовики, вопреки духу и букве минских соглашений, продолжают наращивать ударный кулак военной техники у границ ЛНР. По данным луганской разведки, сегодня ВСУ перекинули в район села Крымское 12 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

«Так, в районе населенного пункта Крымское, на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения, нами выявлено расположение двух артиллерийских батарей — двенадцати 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 93-й бригады ВСУ», — сообщает Андрей Марочко.

Подобные маневры свидетельствуют о том, что киевское руководство намерено в ближайшее время интенсифицировать конфликт в Донбассе, резюмирует подполковник Марочко.

День защиты детей в Донецке

В преддверии Всемирного дня защиты детей власти народных республик и Украина заключили договор о временном перемирии. Перемирие начало действовать сегодня в полночь. Хоть раньше праздники никогда не были поводом для украинских силовиков прекратить обстрелы, пока режим тишины в общем и целом держится.

Сколько продлится перемирие, пока неизвестно. Председатель Народного Совета Республики Денис Пушилин заявил, что пока Киев не готов обсуждать бессрочное перемирие.

В любом случае, в командовании ДНР не строят особых надежд на этот счет. Точно так же, как и в военном руководстве ЛНР, там уверены, что это лишь затишье перед штормом. Украина использует временную передышку для подготовки диверсионно-террористических операций на территории Донбасса. В связи с этим в подразделениях ВС ДНР спланирован и проводится совместно с подразделениями МГБ и МВД комплекс практических мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности военных и административных объектов республики.

Пока работники силовых ведомств готовят ответ украинской угрозе, простые граждане празднуют. По случаю дня ребенка тот же Пушилин посетил с подарками многодетную семью в прифронтовом Петровском районе Донецка.

«Я не ожидал, что Денис Владимирович уделит нам внимание и приедет в наш дом. Подарки для детей очень важны, ведь у нас не всегда бывает возможность их купить. Думаю, этот день надолго запомнится ребятам», — радуется визиту чиновника отец семейства.

В Макеевке организовали масштабную праздничную программу для детей из прифронтовых населенных пунктов ДНР.

Артисты Брянского областного театра для детей и юношества прибыли в Донецкую народную республику с благотворительными гастролями. Сегодня со спектаклем, поставленным по мотивам сказки голландской писательницы, они выступают в Торезе. Затем они отправятся в Макеевку, Горловку и Шахтерск. Среди участников труппы — заслуженные артистки России, кукловоды Елена Сафронова и Наталия Исаева. Вход на представление свободный.

Наконец, памятная скульптура «Детям Донбасса, детям войны» была открыта сегодня в донецком парке Ленинского Комсомола. Вместе с официальными лицами, гостями из Италии и России, на церемонии присутствовало более ста детей различного возраста.