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Экономика
Орешкин оценил возможность налоговой реформы: Мы не пойдем на риск

Орешкин оценил возможность налоговой реформы: Мы не пойдем на риск

17:00  1 Июня 2017
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Орешкин оценил возможность налоговой реформы: Мы не пойдем на риск

Санкт-Петербург, 1 июня. Правительство России откажется от изменения налоговой системы, если увидит в этом больше экономические риски. Об этом в четверг заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ-2017.

«Эти вопросы еще будут детально обсуждаться, все развилки смотреться, и если станет понятно, что есть риски после изменения налоговой системы, то мы, конечно же, остановимся на варианте ее сохранности в текущем виде», — отметил он.

В то же время глава Минэкономразвития подчеркнул, что предлагаемые изменения должны быть рассмотрены уже в этом году, поскольку для бизнеса важна предсказуемость и стабильность налоговой системы, сообщает РИА Новости. Напомним, что ранее российские власти ввели мораторий на повышение налогов до 2018 года.

#орешкин
Геннадий Плющев
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