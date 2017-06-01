Очевидец поймал на видео НЛО в небе над Уралом

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Челябинск, 1 июня. В небе над городом Снежинск в Челябинской области появился светящийся шар. Одному из местных жителей посчастливилось заснять неопознанный летающий объект на свой смартфон. Многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что это корабль инопланетян.

Так, на видео можно увидеть яркое светящееся пятно, медленно летящее по прямой в ночном небе. Периодически объект менял положение. Через несколько минут НЛО пропадает из зоны видимости.

Часть комментаторов заявила, что увиденное является не чем иным, как каким-нибудь физическим явлением. Другие же в самом деле полагают, что в закрытый город Снежинск наведались пришельцы, передает издание «Дни.Ру».

Напомним, накануне основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу заявил, что на Земле живут представители иных космических цивилизаций.