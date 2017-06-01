Глава «Почты России» рассказал о своем отношении к возможной отставке

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов не знает, продлит ли правительство РФ контракт с ним. Об этом Страшнов заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Решение о продлении или непродлении контракта принимает правительство. Поэтому у меня новостей нет, но я готов к любому кадровому решению, которое будет приниматься», — заявил глава «Почты России».

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил заключить новый трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым.