Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Глава «Почты России» рассказал о своем отношении к возможной отставке

Глава «Почты России» рассказал о своем отношении к возможной отставке

16:59  1 Июня 2017
118

Глава «Почты России» рассказал о своем отношении к возможной отставке

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов не знает, продлит ли правительство РФ контракт с ним. Об этом Страшнов заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Решение о продлении или непродлении контракта принимает правительство. Поэтому у меня новостей нет, но я готов к любому кадровому решению, которое будет приниматься», — заявил глава «Почты России».

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил заключить новый трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым.

#страшнов #почтароссии
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть