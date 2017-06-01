Робот-бариста готовит ароматный кофе для гостей ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 1 июня. Робот-бариста обслуживает гостей Петербургского международного экономического форума на одном из стендов мероприятия.

Сегодня в северной столице проходит трехдневный Петербургский международный экономический форум, который является одной из главных площадок для встречи деловых кругов и представителей российской власти. Примечательно, что на одном из стендов форума ароматным кофе участников ПМЭФ угощает робот-бариста. Посетители данного стенда удивляются тому, «до чего дошел прогресс».