Участник встречи Путина с инвесторами: Россия выстояла под санкциями, а что будет, если не мешать?

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Санкт-Петербург, 1 июня. Председатель «Внешэкономбанка» и участник встречи президента РФ Владимира Путина с инвесторами Сергей Горьков полагает, что интерес инвесторов к России можно объяснить доверием к стране, чья экономика показывает устойчивое развитие даже на фоне санкций.

По его словам, отечественная экономика справилась с санкциями и продемонстрировала устойчивый рост. «В целом это сформировало эффект доверия со стороны инвесторов, которые понимают: если Россия под таким давлением может справляться, что же будет, если не мешать», — заявил Горьков в интервью RT.

По его словам, Минфин и Центробанк также доверяют курсу, который выбрало российское правительство, о чем свидетельствуют их «взвешенные и правильные решения».