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Политика
Путин рассказал о необычном качестве Трампа

Путин рассказал о необычном качестве Трампа

16:59  1 Июня 2017
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Путин рассказал о необычном качестве Трампа

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин считает, что американский лидер Дональд Трамп искренен, что достаточно необычно для политика, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге президент сказал, что Трамп «искренен, что необычно для политика». Путин также выразил готовность к диалогу с американским коллегой. По мнению главы государства, Дональд Трамп — «не тот человек, который нуждается в совете».

Путин рассказал о необычном качестве Трампа

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.

#путин #трамп #пмэф
Алексей Громов
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