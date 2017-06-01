Сирия в облаках: как ВКС России поднимут боевую авиацию сирийских ВВС

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Для успешного ведения войны против незаконных вооруженных формирований, включая террористическое квазиобразование «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), необходимо прикрытие с неба. В каком состоянии сейчас находятся сирийские Военно-воздушные силы? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В настоящий момент в ВВС Сирии приблизительно служит примерно 40 тысяч солдат и офицеров. Большинство летчиков имеет серьезный боевой опыт, который был получен еще в конфликтах с Ливаном и Израилем. Еще шесть лет назад сирийская военная авиация насчитывала около 575 самолетов и вертолетов. В ходе сирийского конфликта авиапарк ВВС Сирии значительно «исхудал». Что-то было подбито в небе, что-то было уничтожено на земле при захвате террористами военных аэродромов, а что-то из-за отсутствия запчастей уже несколько лет не может подняться в воздух.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что до того, как Россия начала помогать Сирии бороться с терроризмом, правление Башара Асада и сопротивление САА на Западе считали почти закончившимися. Касалась это мнение и ВВС Сирии, которые во время противостояния с получающими поддержку из множества стран боевиками стали незаменимым оружием Дамаска, способным эффективно поддерживать наземные войска.

«Мнение о скором конце сирийской авиации основывалось либо на убеждении о неминуемом конце технического ресурса остающихся на вооружении летательных аппаратов и их постепенном выходе из строя из-за потерь и отсутствия технической помощи. Либо на уверенности, что будет введена бесполетная зона по ливийскому образцу со стороны США и их союзников. Пока число боеготовных самолетов и вертолетов из-за потерь и физического износа уменьшалось, а давление на Дамаск под надуманными предлогами увеличивалось, ситуация с сирийскими ВВС оставалась очень сложной. И это несмотря на героизм летчиков и приобретенный ими боевой опыт», — пояснил Сергей Простаков.

Но, заметил военный эксперт, после начала участия в боевых действиях против террористов России ситуация с ВВС Сирии немного улучшилась. Исчезла угроза одностороннего объявления американцами и их союзниками бесполетных зон. Боевое ядро сирийской авиации, самолеты Су-24, получило ряд важных доработок систем навигации, управления и вооружения, модернизированы были и истребители МиГ-29. Кроме них, в рядах ВВС страны остаются примерно по 20—30 таких типов самолетов, как истребитель-бомбардировщик Су-22М4 и многоцелевой истребитель МиГ-23БН, а также по 50—60 истребителей МиГ-23МЛ/МЛД и МиГ-21. С появлением российской поддержки улучшилось также разведывательное обеспечение сирийской авиации как с помощью космической разведки и БПЛА, так и наземных действий сил специальных операций, что позволило улучшить эффективность ее действий.

«Но без пополнения авиапарка, неуклонно устаревающего, а также уменьшающегося из-за боевых потерь, сирийские ВВС продолжат деградировать, что в итоге позволит все еще сохраняющим боеспособность формированиям боевиков вновь дестабилизировать весь регион. Наличие боеспособной авиации у сирийской армии, остающейся наиболее эффективным и последовательным противником терроризма, — необходимое условие для продолжение борьбы с боевиками, которые в конечном счете угрожают всей мировой безопасности», — резюмировал Сергей Простаков.

* Организация запрещена на территории РФ.