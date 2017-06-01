Шувалов рассказал на ПМЭФ о плюсах падения цен для нефть

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Санкт-Петербург, 1 июня. Стабильная цена на нефть и газ создает возможности для развития других отраслей экономики, заявил первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов, передает корреспондент ФАН с ПМЭФ.

Шувалов подчеркнул, что стабильная и не такая высокая цена на нефть и газ создает больше возможностей для развития других отраслей экономики. Он подчеркнул, что именно эту картину можно наблюдать в настоящее время.

«Что касается использования нефти и газа для энергетики, то у нас уже сейчас они используются для производства электроэнергии», — отметил первый вице-премьер России.

Ранее Шувалов отметил, что экономические ограничения Вашингтона являются не политическим инструментом, а рычагом, который США используют для конкуренции.