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Экономика
Шувалов дал оценку лозунгу «Россия прежде всего»

Шувалов дал оценку лозунгу «Россия прежде всего»

17:03  1 Июня 2017
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Шувалов дал оценку лозунгу «Россия прежде всего»

Санкт-Петербург, 1 июня. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов считает, что российская сторона должна осваивать новые рынки и прислушиваться к другим игрокам, а не провозглашать лозунг «Россия прежде всего». Об этом политик заявил в рамках ПМЭФ-2017.

«Большая цель для русских — чтобы не было бедноты, становиться успешными предпринимателями. Новые рынки — это открытость экономики в обе стороны, на Запад и на Восток», — цитирует его слова корреспондент ФАН.

Напомним, ранее стало известно о том, что вице-премьер России Игорь Шувалов назвал Центробанк и Минфин РФ лучшими институтами в мире.

#россия #шувалов
Алексей Громов
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