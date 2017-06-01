Денег нет, но хочется: как Украина будет добиваться взыскания штрафа с «Газпрома»

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Глава Минюста Украины Павел Петренко грозно заявил: Киев собирается требовать ареста имущества «Газпрома» за пределами Украины. Так он попытается взыскать с компании антимонопольный штраф, сумма которого составляет 6,4 млрд долларов. Как сильно преуспеет Украина в этой инициативе? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Логика министра проста: активов на сумму штрафа на территории Украины у «Газпрома» нет. Значит, надо обратить внимание на другие страны, где такие активы и денежные средства присутствуют. Киеву почему-то кажется, что все эти действия сойдут ему с рук и «Газпром» медленно, но верно отдаст шесть с лишним миллиардов долларов.

Петренко также не без удовольствия заметил, что Киев уже взыскал первые суммы с «Газпрома» в рамках антимонопольного дела. Вероятно, речь идет об аресте акций «Газтранзита»: доля «Газпрома в этой компании составляет 40%.

«Вопреки сложившейся международной практике Украина объявляет: «Газпром» должен денег. На каком основании? А мы так хотим. Суть претензий Украины в том, что «Газпром» является монополистом на рынке транзита газа, то есть это единственная компания, которая проводит газ через территорию Украины и коварно пользуется своим положением. Но если посмотреть на сложившиеся рыночные условия, то станет понятно: украинский коридор для «Газпрома» является на данный момент самым дорогим. Претензии, которые теоретически могут быть выдвинуты, касались бы объемов прокачки и заниженной цены, которую «Газпром» платит за эту самую прокачку. Других хоть сколь нибудь вменяемых причин я не вижу. Транзит по тому же «Северному потоку» будет дешевле. Значит, украинский коридор является дорогим, и «Газпром» платит не то что справедливую, а даже завышенную цену», — комментирует для ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он вспоминает анекдот: идет человек по рынку, смотрит — курицу продают. Он спрашивает, почем. А ему отвечают, что курица стоит 10 тыс. рублей за килограмм. А на вопрос, почему так дорого, отвечают: деньги нужны.

«Этот анекдот полностью описывает отношения Украины со своими контрагентами. Жажда наживы заставила созывать свой суд, хотя подобные вопросы решаются в судах третьей стороны, и она прописана в контракте — Стокгольмский арбитраж. Но Киев почему-то решил пустить «Газпром» по своему антимонопольному пути. И здесь отрадно, что Украина отказалась от покупки российского газа. Через полтора года этот российский газ пойдет в Киев из Европы. И это очень хорошо. Газ был единственным активом, который теоретически мог бы оказаться на Украине в объемах, нужных для покрытия этого так называемого долга. Сейчас в украинской ГТС есть только газ собственной добычи и европейский газ, и такие шаги предпринимать неразумно», — продолжает эксперт.

Да, Киев может отобрать у «Газпрома» газ, и если российская компания пойдет в суды оспаривать, то к моменту принятия решения газ будет уже сожжен, поезд уйдет.

«У Украины не будет ни денег, ни этого газа. На территории Украины активов «Газпрома» мизер. Но если они конфискуют газ сейчас, ни «Газпрому», ни его европейским партнерам не придется бегать по официальным инстанциям и доказывать, что «Северный поток-2» — нужный проект. Сейчас нам говорят, что этот проект не нужен, зачем, мол, строить лишние мощности, если есть прекрасный украинский коридор. Европу тоже можно понять: «Нафтогаз» в кои-то веки получил прибыль, но за счет транзитных денег от «Газпрома». Не будет их — Украина не получит денег и у нее снизятся возможности по возврату кредитов, которые международные структуры этой стране выдавали. Но как только газ начнут воровать, эта логика перестанет работать», — продолжает Фролов.

В этой ситуации Украина может бегать, где угодно, и размахивать какими угодно решениями, но за пределами страны на это будут смотреть крайне косо и крутить пальцем у виска.

«За последние сутки в «Нафтогазе» уже начали хлопать в ладоши, радуясь тому, что Стокгольмский арбитраж принял его сторону. При этом решение не окончательно, ни о каких суммах там речь не идет. Суд отменил требования по условию «бери или плати» — там такие колоссальные долги, которые Украина никогда бы не выплатила. Также судьи разрешили реэкспорт: купленный у «Газпрома» газ Киев теперь может продавать кому-нибудь еще. Но вся соль в том, что у России он газ не покупает. И третье обстоятельство: Стокгольм решил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года. Все, что до, было по абсолютно нормальным и рыночным ценам. И Украине придется оплатить 2 млрд долларов, включая набежавшие проценты. Другое дело, что суд попробует минимизировать этот платеж за счет того, что обяжет «Газпром» компенсировать Украине «переплату» после 2014 года», — добавляет спикер ФАН.