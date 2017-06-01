Давайте фермы закрывать на выходные: Ткачев оценил идею ограничить время работы супермаркетов

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил против предложения сенаторов ограничить время работы супермаркетов. Об этом он заявил, выступая на полях ПМЭФ-2017.

«Это слишком радикальная мера, зачем ограничивать? То же самое можно предлагать про молочную или мясную ферму — воскресенье или понедельник сделаем выходной», — отметил Ткачев.

Глава Минсельхоза полагает, что стимулировать развитие малого бизнеса нужно другими методами — созданием условий для торговли, организацией рынков под открытом небом, передает РИА Новости. Ранее сенатор Сергей Лисовский предложил запретить супермаркетам работать по ночам и по воскресеньям, чтобы защитить интересы малого бизнеса, который не может на равных конкурировать с крупными сетями.