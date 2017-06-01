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Экономика
Давайте фермы закрывать на выходные: Ткачев оценил идею ограничить время работы супермаркетов

Давайте фермы закрывать на выходные: Ткачев оценил идею ограничить время работы супермаркетов

16:38  1 Июня 2017
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Давайте фермы закрывать на выходные: Ткачев оценил идею ограничить время работы супермаркетов

Санкт-Петербург, 1 июня. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил против предложения сенаторов ограничить время работы супермаркетов. Об этом он заявил, выступая на полях ПМЭФ-2017.

«Это слишком радикальная мера, зачем ограничивать? То же самое можно предлагать про молочную или мясную ферму — воскресенье или понедельник сделаем выходной», — отметил Ткачев.

Глава Минсельхоза полагает, что стимулировать развитие малого бизнеса нужно другими методами — созданием условий для торговли, организацией рынков под открытом небом, передает РИА Новости. Ранее сенатор Сергей Лисовский предложил запретить супермаркетам работать по ночам и по воскресеньям, чтобы защитить интересы малого бизнеса, который не может на равных конкурировать с крупными сетями.

#ткачев
Геннадий Плющев
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