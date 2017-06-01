Путин: Москва отреагирует на вступление Швеции в НАТО

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не оставит без ответа вступление Швеции в НАТО. При этом глава государства предупредил, что такие действия Стокгольма негативно отразяться на его отношениях с Москвой.

«Если Швеция присоединится к НАТО, то это повлияет на наши отношения в негативном плане, потому что мы будем считать, что и вот с этой стороны — со стороны Швеции — к нам инфраструктура военного блока приближается, и мы должны будем думать, как нам реагировать на дополнительную угрозу», — заявил президент. «Но это не значит совсем, что у нас истерика начнется или мы будем ядерные ракеты на Швецию нацеливать», — заверил он.

Кроме того, российский лидер указал на то, что Москва «Швеции не собирается угрожать».«Мне кажется, только больной человек может себе представить, что Россия вдруг захочет напасть на Швецию», — признался Путин.