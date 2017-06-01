Темникова призналась, что участвовала в записи фонограммы для Бузовой

В Избранное

Скопировать

Москва, 1 июня. Известная российская певица Елена Темникова рассказала, что на фонограммах песен телеведущей Ольги Бузовой можно услышать ее голос.

В российском шоу-бизнесе активно обсуждают старт музыкальной карьеры Ольги Бузовой, однако многие считают, что телеведущая не обошлась без помощи своей подруги певицы Елены Темниковой. По данным ряда отечественных СМИ, экс-солистка «Серебро» подтвердила, что на фонограммах к песням коллеги по цеху можно услышать ее голос. Известно, что Темникова подарила Бузовой авторские песни, не требуя ничего взамен. Участница «Фабрики звезд» не рассчитывает на гонорары от звезды «Дома-2».