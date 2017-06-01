Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрела ВСУ

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Донецк, 1 июня. Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за повреждений, которые были получены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

«Работа ДФС остановлена. В результате обстрелов ВСУ сильные повреждения получил водовод № 14. Он обеспечивает водой Донецк и является одним из ключевых», — сообщили в компании, добавив, что обстрел произошел 31 мая вечером.

В настоящее время объем подачи воды в Донецк значительно сокращен. Специалисты предприятия оценивают ущерб и предпринимают меры по восстановлению поврежденного водовода.