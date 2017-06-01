Хама: исламисты пытаются создать новую коалицию на севере провинции

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Хама, 1 июня. Группировки исламистов пытаются объединиться для борьбы с правительственными войсками.

Сирийские источники сообщили, что две группировки, изрядно потрепанные в боях с правительственными силами, пытаются организовать новый отряд, придерживающийся радикальных идей. В состав войдут остатки двух анклавов, ранее союзных террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Исламисты уже выпустили пропагандистский ролик и пытаются вербовать новых боевиков. Ранее сообщалось, что в ряде сирийских провинций идут постоянные боестолкновения между различными джихадистскими группировками, которые обвиняют друг друга в предательстве и воюют за контроль над складами боеприпасов и продовольствия.