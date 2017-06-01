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Самая полная модель в мире показала очень пикантное фото в нижнем белье

Самая полная модель в мире показала очень пикантное фото в нижнем белье

16:29  1 Июня 2017
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Самая полная модель в мире показала очень пикантное фото в нижнем белье

Малибу, 1 июня. Самая полная модель в мире Тесс Холлидей показала фотографию в нижнем белье на своей странице в Instagram.

На кадре девушка любуется прекрасным видом с балкона. Фото получила около 67 тысяч лайков. В данный момент на профиль Холлидей в Instagram подписано более 1,4 млн пользователей.

Тесс Холлидей — самая полная в истории моды манекенщица. В январе 2015 года она подписала контракт с модельным агентством Milk Model Management. Тесс носит 60-й размер одежды.

#тесс холлидэй #самая полная
Алексей Громов
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