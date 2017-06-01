Самая полная модель в мире показала очень пикантное фото в нижнем белье

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Малибу, 1 июня. Самая полная модель в мире Тесс Холлидей показала фотографию в нижнем белье на своей странице в Instagram.

На кадре девушка любуется прекрасным видом с балкона. Фото получила около 67 тысяч лайков. В данный момент на профиль Холлидей в Instagram подписано более 1,4 млн пользователей.

A post shared by Plus Model • Mom • Feminist???? (@tessholliday) on May 29, 2017 at 1:28pm PDT

Тесс Холлидей — самая полная в истории моды манекенщица. В январе 2015 года она подписала контракт с модельным агентством Milk Model Management. Тесс носит 60-й размер одежды.