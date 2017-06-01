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Общество
В Москве 17 семей из жуткой коммуналки добились расселения по реновации

В Москве 17 семей из жуткой коммуналки добились расселения по реновации

16:36  1 Июня 2017
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В Москве 17 семей из жуткой коммуналки добились расселения по реновации

Москва, 1 июня. Многострадальных жильцов жуткой коммуналки на Зеленодольской улице могут включить в программу реновации. Об этом им сообщил префект ЮВАО Андрей Цыбин. По его словам, дом может войти в первую волну.

Жители коммуналки в здании бывшего общежития завода ЖБИ рассказали, что уже провели собрание, составили протокол, теперь его нужно передать властям. Одна из проживающих в квартире женщин Вера Панкратова сообщила изданию «Ридус», что для переселения им предложили три адреса на выбор — в том числе дома по адресам Рязанский проспект, 26 (бывший ЖБК-2) и 1-я Новокузьминская улица, 5.

В Москве 17 семей из жуткой коммуналки добились расселения по реновации

«Сказали, что с каждым будут работать индивидуально, ведь у всех разная ситуация, —Предоставят три адреса на выбор. Если не понравится, договор не подписывается», — уточнила она.

Напомним, дом №6 на Зеленодольской улице был построен в 1954 году. В 30 маленьких комнатах проживают 17 семей. Подписи за включение в программу реновации они собирали еще в апреле, однако в программу его так и не включили.
 

Ярослава Замысловатова
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