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Общество
Собянин поблагодарил предстоятеля старообрядческой церкви за восстановление исторического наследия

Собянин поблагодарил предстоятеля старообрядческой церкви за восстановление исторического наследия

16:42  1 Июня 2017
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Собянин поблагодарил предстоятеля старообрядческой церкви за восстановление исторического наследия

Москва, 1 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую выставку «Сила духа и верность традиции», посвященную истории старообрядчества, в музее при историко-архитектурном ансамбле «Рогожская слобода».

Собянина встретил предстоятель русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий. По словам куратора выставки, старообрядцы сохранили много памятников истории, проявив силу своего духа.

Также мэр Москвы поздравил митрополита с юбилеем и днем ангела.

«Благодарю за большую работу, которую вы вместе с городом проводите по восстановлению исторического наследия. В Рогожской слободе восстановлены храмы. Это историческое место, которое, я уверен, знают и любят все москвичи», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».

 

#собянин
Катерина Михайлиди
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