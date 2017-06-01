Собянин поблагодарил предстоятеля старообрядческой церкви за восстановление исторического наследия

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Москва, 1 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую выставку «Сила духа и верность традиции», посвященную истории старообрядчества, в музее при историко-архитектурном ансамбле «Рогожская слобода».

Собянина встретил предстоятель русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий. По словам куратора выставки, старообрядцы сохранили много памятников истории, проявив силу своего духа.

Также мэр Москвы поздравил митрополита с юбилеем и днем ангела.

«Благодарю за большую работу, которую вы вместе с городом проводите по восстановлению исторического наследия. В Рогожской слободе восстановлены храмы. Это историческое место, которое, я уверен, знают и любят все москвичи», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».