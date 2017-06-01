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Уфологи засекли странное НЛО с хвостом в небе Великобритании

Уфологи засекли странное НЛО с хвостом в небе Великобритании

16:37  1 Июня 2017
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Уфологи засекли странное НЛО с хвостом в небе Великобритании

Лондон, 1 июня. Уфологи рассказали о появлении в небе над Великобританией необычного НЛО с хвостом.

Объект появился в английском графстве Сомерсет, где некоторое время кружил над окраинами города. По словам удивленных очевидцев, НЛО устремлялся к земле в Кли Хилле, а потом резко менял направление и устремлялся вдаль.

Уфологи отметили, что этот район уже 40 лет является точкой активности иноземных кораблей. Однако этот объект был особенно необычным: он был похож на белый круг с хвостом. Некоторые предположили, что это мог быть простой дрон с причудливыми эффектами, передает «Ньюинформ».

Уфологи засекли странное НЛО с хвостом в небе Великобритании

Ранее ученые объяснили, почему стоит бояться вторжения инопланетян.

Катерина Тимошенская
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