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Экономика
Губернатор ЯНАО подпишет стратегические соглашения на ПМЭФ-2017

Губернатор ЯНАО подпишет стратегические соглашения на ПМЭФ-2017

16:33  1 Июня 2017
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Губернатор ЯНАО подпишет стратегические соглашения на ПМЭФ-2017

Санкт-Петербург, 1 июня. В рамках ПМЭФ-2017 глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин планирует подписать ряд стратегических соглашений.

«Кроме того, запланированы встречи с губернаторами субъектов РФ, представителями федеральных структур, презентация этапов реализации инфраструктурного ямальского проекта «Энергия Арктики», — отметили официальные представители правительства ЯНАО.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал об обнаружении новых запасов газа на Ямале.

#янао #пмэф
Алексей Громов
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