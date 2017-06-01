Губернатор ЯНАО подпишет стратегические соглашения на ПМЭФ-2017
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Санкт-Петербург, 1 июня. В рамках ПМЭФ-2017 глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин планирует подписать ряд стратегических соглашений.
«Кроме того, запланированы встречи с губернаторами субъектов РФ, представителями федеральных структур, презентация этапов реализации инфраструктурного ямальского проекта «Энергия Арктики», — отметили официальные представители правительства ЯНАО.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал об обнаружении новых запасов газа на Ямале.
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