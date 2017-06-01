Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Свыше 2 тыс. домов попали в программу реновации в Екатеринбурге

Свыше 2 тыс. домов попали в программу реновации в Екатеринбурге

16:20  1 Июня 2017
804

Свыше 2 тыс. домов попали в программу реновации в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 июня. Программа реновации, приуроченная к проведению Чемпионата мира по футболу, стартует в Екатеринбурге через 20 дней.

Речь в данном случае идет не о сносе старых домов и строительстве на их месте новых, а исключительно о внешнем виде зданий. Местные власти намерены к мировому первенству избавиться от остекленных лоджий, кондиционеров и вывесок в центре города. Всего в программу попало свыше 2 тыс. домов, сообщает Ura.ru.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что вопрос о проведении реновации в регионах — это прерогатива местных властей.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть