Свыше 2 тыс. домов попали в программу реновации в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 1 июня. Программа реновации, приуроченная к проведению Чемпионата мира по футболу, стартует в Екатеринбурге через 20 дней.

Речь в данном случае идет не о сносе старых домов и строительстве на их месте новых, а исключительно о внешнем виде зданий. Местные власти намерены к мировому первенству избавиться от остекленных лоджий, кондиционеров и вывесок в центре города. Всего в программу попало свыше 2 тыс. домов, сообщает Ura.ru.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что вопрос о проведении реновации в регионах — это прерогатива местных властей.