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Технологии
Ученые узнали, как отключение Интернета влияет на организм

Ученые узнали, как отключение Интернета влияет на организм

17:51  1 Июня 2017
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Ученые узнали, как отключение интернета влияет на организм

Лондон, 1 июня. Британские ученые совместно с коллегами из итальянского университета опытным путем доказали, что отключение Интернета вредит здоровью человека.

Они пригласили 144 добровольца, чей возраст составлял от 18 до 33 лет. опутали их различными датчиками и усадили их за компьютеры, подключенные к Сети. И в тот момент, когда Интернет вырубали, приборы регистрировали существенные колебания показателей давления, а также скорости биения сердца. Давление возрастало, а сердце билось до 5% быстрее, публикуют выводы специализированные издания.

Ученые узнали, как отключение Интернета влияет на организм

При этом, утверждают специалисты, влияние других факторов на состояние здоровья молодых людей было исключено, насколько это возможно.  

Алексей Громов
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