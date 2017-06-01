Ученые узнали, как отключение интернета влияет на организм

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Лондон, 1 июня. Британские ученые совместно с коллегами из итальянского университета опытным путем доказали, что отключение Интернета вредит здоровью человека.

Они пригласили 144 добровольца, чей возраст составлял от 18 до 33 лет. опутали их различными датчиками и усадили их за компьютеры, подключенные к Сети. И в тот момент, когда Интернет вырубали, приборы регистрировали существенные колебания показателей давления, а также скорости биения сердца. Давление возрастало, а сердце билось до 5% быстрее, публикуют выводы специализированные издания.

При этом, утверждают специалисты, влияние других факторов на состояние здоровья молодых людей было исключено, насколько это возможно.