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Происшествия
Ураган вновь буйствует в Москве: мужчину придавило вывеской магазина

Ураган вновь буйствует в Москве: мужчину придавило вывеской магазина

16:08  1 Июня 2017  /обновлено: 16:09  01 Июня 2017
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Ураган вновь буйствует в Москве: мужчину придавило вывеской магазина

Москва, 1 июня. В Москве из-за сильного ветра пострадал 30-летний мужчина, на которого упала вывеска магазина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мощный ветер обрушил вывеску магазина на Дмитрия П., который получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время информация о причиненном непогодой ущербе уточняется. 

Напомним, ранее на столицу и Подмосковье обрушился разрушительный ураган, в результате которого погибли и пострадали люди.

Алексей Громов
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