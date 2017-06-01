Ураган вновь буйствует в Москве: мужчину придавило вывеской магазина

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Москва, 1 июня. В Москве из-за сильного ветра пострадал 30-летний мужчина, на которого упала вывеска магазина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мощный ветер обрушил вывеску магазина на Дмитрия П., который получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время информация о причиненном непогодой ущербе уточняется.

Напомним, ранее на столицу и Подмосковье обрушился разрушительный ураган, в результате которого погибли и пострадали люди.