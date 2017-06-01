Миллер назвал сроки согласования условий поставок газа в Китай

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российский «Газпром» планирует до конца 2017 года договориться об основных условиях поставок газа в КНР с Дальнего Востока, заявил глава правления компании Алексей Миллер.

Сегодня в ходе выступления на ПМЭФ глава правления российского энергетика «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал планы компании по поставке газа в Китай. Речь идет о развитии проекта «Сила Сибири». «Мы начали коммерческие переговоры о поставках газа с Дальнего Востока. Мы планируем достичь основных условий до конца 2017 года», — сказал руководитель российской компании. Напомним, что ранее Миллер заявил, что руководство не опасается отбора газа украинской стороной в связи с антимонопольным штрафом, сказав, «пусть попробуют».