В Гарварде запустили курс истории по «Игре престолов»

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Вашингтон, 1 июня. Гарвардский университет открыл новый курс истории под названием «Настоящая «Игра престолов»: от современного мифа до моделей Средневековья».

На курсах студентам будут рассказывать, как книжный цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина пересекается с историческими событиями в мире. В частности, преподаватели расскажут, как ключевые архетипы Средневековья изображены в «Игре престолов».

По словам профессора Рачи Киракошьян, идея о создании нового курса пришла в ней, когда студенты рассказывали о параллелях между средневековыми эпическими поэмами и популярным сериалом. Профессор уверена, что новая программа вызовет интерес к истории.

Курс стартует этой осенью. Отметим, что в апреле в университете Беркли также объявили об открытии программы «Лингвистика «Игры престолов» и искусство создания языков».