В Гарварде запустили курс истории по «Игре престолов»
Вашингтон, 1 июня. Гарвардский университет открыл новый курс истории под названием «Настоящая «Игра престолов»: от современного мифа до моделей Средневековья».
На курсах студентам будут рассказывать, как книжный цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина пересекается с историческими событиями в мире. В частности, преподаватели расскажут, как ключевые архетипы Средневековья изображены в «Игре престолов».
Harvard to offer a #GameofThrones-themed history course: https://t.co/PV2UHDYbW8 pic.twitter.com/htch17gNc2— Entertainment Weekly (@EW) June 1, 2017
По словам профессора Рачи Киракошьян, идея о создании нового курса пришла в ней, когда студенты рассказывали о параллелях между средневековыми эпическими поэмами и популярным сериалом. Профессор уверена, что новая программа вызовет интерес к истории.
Курс стартует этой осенью. Отметим, что в апреле в университете Беркли также объявили об открытии программы «Лингвистика «Игры престолов» и искусство создания языков».