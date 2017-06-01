Первую в России диссертацию по теологии защитил протоиерей Хондзинский

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Москва, 1 июня. В Церковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия прошла защита первой в России диссертации по теологии.

Диссертацию защищал декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. Он представил на рассмотрение работу на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Его труд стал первой диссертацией в России по специальности «теология», которая получила паспорт от президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ в октябре 2015 года.

При голосовании 21 голос был отдан в поддержку, а один бюллетень был недействительным. Хондзинскому присвоена ученая степень кандидата теологии.

Ранее сообщалось, что в четверг, 1 июня, был вынесен приговор бывшему ректору Тюменского индустриального университета Олегу Новоселову, передает Ura.Ru.