Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Курды попросили Евросоюз об увеличении объемов гумпомощи

Курды попросили Евросоюз об увеличении объемов гумпомощи

16:24  1 Июня 2017
113

Курды попросили Евросоюз об увеличении объемов гумпомощи

Эрбиль, 1 июня. Глава Совбеза Иракского Курдистана Масрур Барзани встретился с представителями Службы гражданской защиты и гуманитарной помощи Евросоюза.

На встрече стороны обсудили вопросы гуманитарной ситуации на территориях, пострадавших во время боевых действий с «Исламским государством»* (террористическая группировка запрещена в России).

Курды попросили Евросоюз об увеличении объемов гумпомощи

Глава Совета Безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани отметил, что регион страдает от наплыва беженцев из Ирака на фоне боевых действий и жесткого экономического кризиса. Он призвал Евросоюз предоставить больше гуманитарной помощи Курдистану.

* Организация запрещена на территории РФ.

#масрур барзани
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть