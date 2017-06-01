Курды попросили Евросоюз об увеличении объемов гумпомощи

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Эрбиль, 1 июня. Глава Совбеза Иракского Курдистана Масрур Барзани встретился с представителями Службы гражданской защиты и гуманитарной помощи Евросоюза.

На встрече стороны обсудили вопросы гуманитарной ситуации на территориях, пострадавших во время боевых действий с «Исламским государством»* (террористическая группировка запрещена в России).

Глава Совета Безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани отметил, что регион страдает от наплыва беженцев из Ирака на фоне боевых действий и жесткого экономического кризиса. Он призвал Евросоюз предоставить больше гуманитарной помощи Курдистану.

* Организация запрещена на территории РФ.