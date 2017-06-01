Южный акцент США: откуда взялись «Коммандос революции» и как идут бои на юге Сирии

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События в южных районах Сирии развиваются с заметной скоростью. США атакует проправительственные силы Сирии, которые стремятся пройти к городу Ат-Танф по трассе Дамаск-Багдад, где также сосредоточены силы группировки «Магавир ат-Таура» («Коммандос революции»), поддерживаемые американским и британским спецназом. Что это за новая сила на сирийском театре военных действий, и к чему приведут бои в районе сирийско-иракской границы — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, «Магавир ат-Таура» — бывшая «Новая сирийская армия» также называется «революционными коммандос» и представляет собой альянс, в который входят боевики бригад «Джейш аль-Суар», «Силы Мучеников Ахмада аль-Абдо» и другие подразделения, составленные из не-исламистов. В их составе — оппозиционно настроенные к правительству Башара Асада сунниты: в основном, это местные племена, населяющие провинции Хомс и Дейр-эз-Зор. Уже несколько лет эти формирования не вступали в бои с силами режима, ведя бои исключительно с террористами. В том, что их поддерживает спецназ Британии, Америки, Норвегии и Иордании, Антон Мардасов не видит ничего удивительного: эти страны поддерживают те суннитские племена, кто воюет против террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ):

«Понятное дело, что у суннитских племен сложные отношения с Дамаском в силу различных этно-конфессиональных дисбалансов, например, по причине преобладания в Дамаске алавитов. Выступления против проиранских сил для России и Сирии — это не очень хорошо, поскольку они срывают договоренности с США. Как известно, сейчас ведется диалог по деконфликтации пространства в Дейр-эз-Зоре. И планировалось, что сирийская армия будет выступать от Пальмиры в сторону Дейр-эз-Зора, а не по иорданской границе. Это обеспечивало взаимную поддержку сторон и сковывало силы террористов на нескольких направлениях».

Однако, как считает наш собеседник, выступление проправительственных сил было инициировано не Россией, а Ираном. И получившееся в результате этого соединение шиитских группировок — красная тряпка для всех региональных игроков, поскольку шиитский коридор никого из всех представленных там сторон не устроит.

«Более того, с точки зрения контртерроризма эти действия будут иметь очень серьезные последствия, поскольку это чисто суннитские, арабские территории, и город Абу-Кемаль, и (с другой стороны границы) Аль-Каим — это известные города-шлюзы, население которых поддерживало исламистов. Более того, боевики «Аль-Каиды»*, вытесненные из Ирака, нашли себе пристанище именно там, в этих городах. И этно-конфессиональный дисбаланс на границе грозит реинкарнацией ИГИЛ* в том или ином виде».

Однако бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев думает, что основная цель происходящих на юге Сирии событий, — это решение Соединенными Штатами не военных вопросов, а вопроса захвата территорий, перехвата коммуникаций и стремление действовать вопреки и против воли сирийского народа, действий России, Ирана и других стран по налаживанию взаимодействия по зонам безопасности.

«Вы же понимаете, «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) и все предыдущие угрозы потихоньку сходят на нет, и Америке нужно создавать новые коалиции, какие-то силы, которые могли бы быть противовесом того, что создано на сегодняшний день правительством Асада, Россией, Ираном и Турцией: зон безопасности, действий планового примирения, работы наших военных среди бывших боевиков и так далее. В любом случае, США и дальше будут бороться за свои интересы на Ближнем Востоке всеми доступными способами. Все большие разговоры на уровне Трампа и прочих политических деятелей — это решение исключительно политических задач. А тактические и экономические — будут решаться на земле. Провозглашаться будет одно, например, решение вопросов гуманитарных конвоев, противодействия боевикам, а выполняться будут обычные задачи. Так всегда работает США, ничего не меняется».

Сергей Хатылев также не исключает возможности, что главной целью действий США на юге Сирии является не столько занятие территорий, сколько противодействие Ирану:

«Если вы помните, Трамп заявил, что США борется против Ирана всеми способами: организацией санкций, выступлениями против вооружения Ирана и разработки там ядерных вопросов, против военно-технического сотрудничества Ирана с Россией. Потому что на сегодняшний день на Ближнем Востоке Иран — это самая мощная страна с большим экономическим потенциалом, с обученной армией и хорошим вооружением».

* Организация запрещена на территории РФ.