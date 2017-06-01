Толпа пьяных поляков с битами избила украинских гастарбайтеров под Гданьском

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Гданьск, 1 июня. Вооруженные бутылками, камнями и битами поляки избили украинских рабочих под Гданьском, сообщают польские СМИ.

Сперва местные жители закидывали дом гастарбайтеров камнями, а затем напали на его обитателей. В результате этой атаки помимо украинцев пострадал также работодатель гастарбайтеров — поляк, который пытался заступиться за своих работников. При этом нападавшие выкрикивали ксенофобские фразы нецензурного содержания, которые сводились к требованию покинуть Польшу.

Представители полиции позже заявили, что все задержанные поляки находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура возбудила дело на основании «преступления на почве этнической и расовой ненависти».